أحمد حسن: «كابيتانو مصر» أعطى مواهب كثيرة فرضة للظهور

قال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق والأهلي والزمالك والملقب بعميد لاعبي العالم، إن الجميع مستمتع ببرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أعطى هذه المواهب فرصة للظهور.

وأضاف خلال زيارته مواهب البرنامج: «الناس كلها مستمتعة بالبرنامج، وفيه اهتمام بالحدث، ونتمنى نوصل للمردود اللي عايزينه، ويكون عندنا نماذج محترفة تمثل أندية ومنتخبات».

وتابع: «كنت أتمنى وأنا في عمرهم أشوف فرصة بالشكل دا، أنا أما طلعت من الصعيد، كانت الفرصة صعبة للغاية، لكن حاليا أصبحت الفرصة متاحة لإظهار المهارات والمواهب، وكان صعب جدا نلاقي حاجة زي كدا، وكل زمن وليه ظروفه واهتماماته، وبقى فيه تفاعل والناس بتستنى تشوفهم، وأما تلعب وحد شايفك مختلف عن الوضع لو بتشوف نفسك».

وبدأ عرض الحلقة الـ25 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.