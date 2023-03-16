أحمد حسن ضيف معسكر لاعبي «كابيتانو مصر»: «لازم يكون عندكم هدف وحلم»

زار أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق والأهلي والزمالك والملقب بالعميد، معسكر لاعبي «كابيتانو مصر» لقضاء وقت معهم، قبل انطلاق برنامجهم التدريبي، ونصح اللاعبين بالاستمرار في العمل والتدريب والتركيز.

وقال «حسن»: «طالما وصلتم للمرحلة دي، فأنتم تستحقوا تكونوا موجودين في النهائي، إحنا بنعمل حاجة هادفة عشان توصلكم للمستقبل، وطالما وصلتم للمرحلة دي فأنتم أفضل مجموعة لاعبيين متواجدين، عندكم فرصة كبيرة والناس كلها متابعاكم، وأنا أستمتع بمشاهدتكم».

وأضاف: «ركزوا وابذلوا مجهود ولازم يكون عندكم هدف وحلم، وأكيد هتوصل لهدفك، وإحنا في سنكم ملقيناش الفرصة دي».

وبدأ عرض الحلقة الـ25 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، تحت اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.