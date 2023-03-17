الرئيس السيسي يوجه التحية للمشاركين في مباراة نهائي برنامج «كابيتانو مصر»

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباراة نهائي برنامج «كابيتانو مصر»، ووجّه التحية للشباب المشاركين في المباراة.

وأكد المشاركون في برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة «ON»، سعادتهم لحضور الرئيس السيسي لمباراة الختام.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.