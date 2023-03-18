الرئيس التونسي يعين كمال الفقي والي تونس وزيرا للداخلية

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، كمال الفقي والي تونس، وزيرا جديدا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين.

وكان توفيق شرف الدين، أعلن في وقت سابق، استقالته من منصبه، وعزا الأمر إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويوم الأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وبحثا الوضع العام ودور القوات الأمنية في فرض احترام القانون على الجميع.

الرئيس التونسي: أمن المجتمع والدولة جزء من الأمن القومي

وأكد سعيد، خلال اللقاء، على ضرورة تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي، وأشار الرئيس التونسي، إلى أن التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا على التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي.

وأمس الجمعة، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن هناك جهات من الخارج تحاول التدخل في ‏شؤون بلاده وذلك إما أنها لا تعرف الحقيقة، وإما تتجاهلها، وهو الأغلب، مجددا خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، في «قصر قرطاج» على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والتمسك بالسيادة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.