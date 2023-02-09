الرئيس التونسي يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دمشق

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دمشق في ظل التأكيد على عمق العلاقات بين تونس وسوريا، خاصة أن الأخيرة تتعرض لمحاولات تقسيم مستمرة منذ بداية القرن العشرين.

وبحسب وسائل الإعلام التونسية، فإن الرئيس التونسي تطرق إلى تجربة سوريا الدستوري ورفض السوريين لأي تدخل الأجنبي وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوزير الخارجية التونسي المعين قبل أيام، السيد نبيل عمار بقصر قرطاج.

مناقشة تسير البعثات الدبلوماسية

وتطرق لقاء الرئيس التونسي بوزير الخارجية إلى أهمية حل الأزمات العالقة في وزارة الخارجية وسرعة تسير البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية مع التأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد من أجل ترقية الموظف لاختيار أشخاص ذوي كفاءة لتقديم الخدمات للمواطنين بالخارج.

أهمية السيادة الوطنية في تونس

وتابع الرئيس التونسي: «السيادة الوطنية فوق كل اعتبار فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور فسيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي».