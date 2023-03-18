«الطاهري» يعلن انضمام الفائزين في برنامج الدوم لقطاع الأخبار بـ«المتحدة»

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاركين في برنامج الدوم لنجاح الموسم الثاني.

وقال الطاهري: «مبروك نجاح الموسم التاني من الدوم، ومبروك للشركة المتحدة ولميديا هب ولكل القائمين على هذا العمل».

كل من وقف على مسرح الدوم لم يخسر أبدًا

وأعلن الطاهري أن الفائزين سينضمون للهواء هذا الأسبوع، مؤكدًا أن من لم يحالفهم الحظ في الفوز أحمد عادل وبهيرة وليد سينضمون للشركة المتحدة، مشددًا على أن كل من وقف على مسرح الدوم لم يخسر أبدًا.

وتابع الطاهري: «مبروك للشباب إحنا قولناها السنة اللي فاتت وبنكررها السنة دي إن اللي بيقف على خشبة الدوم مبيخسرش، وإحنا كسبناكم».