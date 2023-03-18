المتسابقة يارا حسام تفوز بجائزة الدوم في التمثيل

أعلن برنامج الدوم المذاع عبر فضائية DMC أنه تقدم لمسابقة التمثيل 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.

ووصل للنهائيات نورا أحمر من بني سويف، ويارا حسام من الإسكندرية، والتي فازت بالجائزة، وسلمها لها عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وزير الشباب والرياضة يحضر نهائي الدوم

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبدالعزيز.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري والمخرج بيتر ميمي، والفنان حميد الشاعري والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.