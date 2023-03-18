فوز أمير عبدالواحد بجائزة برنامج الدوم فئة التمثيل

أعلن برنامج الدوم المذاع عبر فضائية DMC أنه تقدم لمسابقة التمثيل 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، ووصل للنهائيات محمد يسري من محافظة القاهرة، وأمير عبدالواحد من محافظة الدقهلية والذي فاز بجائزة فئة التمثيل، وسلمها له الفنان كريم عبدالعزيز.

وزير الشباب والرياضة يحضر نهائي الدوم

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبدالعزيز.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري والمخرج بيتر ميمي، والفنان حميد الشاعري والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.