استقبال سامح شكري لوزير خارجية تركيا بقصر التحرير «فيديو»

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم السبت، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيديو للحظة وصول مولود تشاووش أوغلو، إلى مقر وزارة الخارجية.

لحظة وصول وزير خارجية تركيا إلى مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير صباح اليوم واستقبال السيد سامح شكرى له. pic.twitter.com/9PXpIRpnBA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 18, 2023

أبوزيد: الزيارة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين

كان السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، اليوم السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.