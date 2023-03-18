مباحثات بين سامح شكري ووزير خارجية تركيا بقصر التحرير اليوم

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بقصر التحرير في القاهرة، اليوم.

الزيارة بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا، إلى مصر، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.