حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. القمر معاكس للثور

قدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيدين المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 19 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

من اليوم.. عطارد في برجك مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

حظك اليوم برج الحمل 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.

حظك اليوم برج الثور 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في برجك ويساعدك ذلك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

من اليوم.. عطارد في منزل الأصدقاء ويساعدك ذلك على تعميق صلاتك بالأصحاب وبمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ برج الجوزاء يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.

حظك اليوم برج السرطان 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخرات، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

حظك اليوم برج الأسد 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج العذراء 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ يمنحك مشاعر إيجابية وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك، والوقت مناسب للسفر مع الأحباب أو الأصحاب.

حظك اليوم برج العذراء 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج الميزان 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

حظك اليوم برج الميزان 19-3-2023 على الصعيد المهني

تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج العقرب 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للغضب والتمرد، وحاول أن تستفيد من تجارب سابقة.

حظك اليوم برج القوس 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.

حظك اليوم برج القوس 19-3-2023 على الصعيد المهني

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

حظك اليوم برج الجدي 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الدلو 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، من اليوم.. عطارد في منزل العلاقات يمنحك القدرة على التأثير فيمن حولك أو فيمن تحب بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو 19-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الحوت 19-3-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع أيضا في إظهار انفعالاتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 19-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.