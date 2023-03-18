حظك اليوم برج العقرب 18-3-2023.. تعلم من تجارب الماضي

يتمتع مواليد برج العقرب بقوة الشخصية والثقته في ذاته، ويتميز بشخصيته الهادئة التي تُفضل الابتعاد عن المشاكل دائماً، ويسعى لتحقيق أهدافه وطموحاته، كما أن شخصيته حساسة وعاطفية، وصادق ووفي ومخلص، ويملك جاذبية كبيرة، ويُعد من أجمل الأبراج التي يمكن التعامل معها، ويتصف بالهدوء والطموح الشديد، عقله دائم التفكير ويفضل الوحدة والانطواء وعنيد لكنه هادئ وموزون.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت 18\3\2023، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2023 على الصعيد المهني

حظك اليوم برج العقرب: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. لا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.