حظك اليوم برج العذراء عاطفيا ومهنيا.. نظِّم طاقتك ولن تضيع جهودك هباء

تتعدد وتتنوع صفات مواليد برج العذراء، إذ يتصف بالحرص الشديد، والهدوء وعدم المبالاة، ويمتلك قدرة عالية على تحمل الأعباء والضغوطات، ويتمتع بقدر كبير من الحماس تجاه العمل، لا يحب الاستسلام إذ يُحارب دائماً، صادق في كل مشاعره وأحاسيسه، ويحب الترتيب والتنظيم والجمال، ولديه جسد قوي ومرونة كبيرة، وقدرة على تحمل الأعباء والضغوط والإرهاق، يمتلك الصدق في المشاعر والأحاسيس التي يعبر عنها، ويثق كثيراً في ذاته، ويوجه الانتقادات إلى الآخرين.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين العاطفي والعائلي

تهتم اليوم بالقيام بواجباتك على أكمل وجه وتتصرف بنضج، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والصحي

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك وتحسن توجيه جهودك ولن تضيع جهودك هباءً، حسب خبيرة الأبراج والفلك عن برج العذراء.