وزير الخارجية: العلاقات المصرية التركية أخوية وراسخة وممتدة عبر التاريخ

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، متمنيا الرحمة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، عرضته قناة «إكسترا نيوز»،: «استقبلتني بحفاوة بالغة.. أشكرك على هذا، وهذا ما أتوقعه في ظل علاقة أخوية راسخة تربط بين شعبي البلدين».

وتابع: «العلاقة بين مصر وتركيا ممتدة عبر التاريخ ونعتز بها كثيرا ونسعد بأن نطلق هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة تطبيع العلاقات بين البلدين في كل المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وأثرها الإيجابي على شعبي البلدين وتؤدي لتحقيق مزيد من الاستقرار في منطقتنا».