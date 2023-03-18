مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره التركي في القاهرة.. بث مباشر

تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة.

ووصل مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة للبلاد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وانطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.