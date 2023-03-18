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سامح شكري: ناقشت مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

المباحثات استمرت على مدار ساعتين وكانت معمقة وشفافة وصريحة

كتب:

محمد عزالدين
12:14 م | السبت 18 مارس 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على مدار ساعتين، كل قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والتحديات التي نواجهها، وكانت مباحثات معمقة وشفافة وصريحة بحكم ما نراه من أهمية لهذه العلاقات.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عرضته فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة، وتكليف وزيري الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول للتطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية.

وتابع: «نحن بالتأكيد ننظر نحو الأمام وكل ما يستطيع أن يعود بالنفع على البلدين خلال المراحل المقبلة، وواثقين بأن الأرضية الصلبة ما يربطنا من أواصر المصاهرة والتواصل الثقافي الذي يعطينا ثقة بأن هذا المسار سوف يصل بشكل قريب وسريع والوصول للنتيجة والغرض المرجوة من كل البلدين في إطار استعادة زخم هذه العلاقات وقوتها».

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