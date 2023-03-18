سامح شكري: أتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق مع وزير الخارجية التركي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه يتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق مع وزير الخارجية التركي، وفتح قنوات للتواصل فيما بين الأجهزة الحكومية واستمرار العمل بشكل كثيف، حتى الوصول إلى ما يتطلع إليه البلدان من استعادة هذه العلاقة المهمة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»، «تحدثنا حول الخطوة التي يؤدي إليها هذا المسار وتكون مؤشرا لتناولنا لكل القضايا ووجود الأرضية والتفاهم المشترك وهو أمر لا أقول شكلي ولكنه دال على انتهاء المسار ووجود قدر من التفاهم فيما يتعلق بكل مناحي العلاقة وهو توقيت استعادة العلاقات على مستوى السفراء».

وتابع: «في أي مرحلة لم تنقطع العلاقة الدبلوماسية فيما بين البلدين، فالعلاقات الدبلوماسية كانت دائما قائمة وهناك تمثيل لمصر في أنقرة وتمثيل لأنقرة في القاهرة، والعمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء، وتباحثنا في هذه الجزئية أيضا، وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم وفقا لما تأتي به هذا المسار من النتائج الإيجابية».

وواصل: «وجدنا رؤية مشتركة حول العديد من المواضيع حول كيفية إطلاق العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا واتصالا بالرؤية تجاه الكثير من القضايا الإقليمية وكيفية العمل والتنسيق المشترك للوصول لنتائج تأتي في صالح كل من البلدين».