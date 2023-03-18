وزير خارجية تركيا: نسعى لتقوية العلاقات مع مصر وزيادة التعاون

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أكبر الصادرات المصرية تذهب لتركيا، كما أن مصر تضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وهي نقطة لا بد من إلقاء الضوء عليها، ولدينا أمل في تقوية وزيادة حجم هذا التعاون وتوطيد الأواصر، ويجب أن ننمي العلاقة بين البلدين.

وأضاف «أوغلو» خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب أن نحث قطاع السياحة بزيادة أعداد السائحين بين البلدين.

وتابع: «أتمنى أن تنمو وتزيد العلاقات، ونتمنى أيضا افتتاح فرع للمركز الثقافي التركي مرة أخرى في الإسكندرية، كما كان من قبل».

وواصل: «أشكر أخي وزير الخارجية المصري، على تعبيره دائما عن سعيه على تقوية هذه العلاقات، وعلى وعده بأننا سنعمل على تقوية هذا، وأشكركم على حسن استضافتكم».