مذيع «صباح الخير يا مصر» عن ذكرى استرداد طابا: انتصارات المصريين لا تتوقف

أكد الإعلامي أحمد عبدالصمد، أنّ انتصارات المصريين لا تتوقف أبدا، مشيرًا إلى أن حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا مصر، ستكون خاصة ومميزة للاحتفال بذكرى استرداد أرض طابا، ومرور 34 سنة على استرداد أغلى بقعة من البقاع التي تم استردادها بالمعارك القانونية والدبلوماسية.

انتصار للدبلوماسية

أضاف عبدالصمد، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «استرداد طابا انتصار للدبلوماسية المصرية ورجال القانون المصريين، فقد استطعنا بالتفاوض والدبلوماسية استرداد أغلى أرض لنا».

أقوى المعارك سلمية

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني: «مصر رفضت التفريط في سم واحد من أراضيها، لم تتوقف عند الانتصار في سيناء، مصر خاضت كل المعارك الممكنة لاستعادة طابا والتأكيد في أحقيتها بها، اليوم تمر 34 سنة على استرداد طابا، رحلة طويلة كُتبت في سجلات التاريخ المصري عن أشرس وأقوى معركة سلمية انتصرت فيها الإرادة والعزيمة والصبر لتحقيق الهدف في تحرير أخر شبر أرض من مصر الغالية».