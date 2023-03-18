محافظ أسيوط: مبادرة «كتف في كتف» أكبر حدث خيري تنموي بتاريخ مصر

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه مبادرة «كتف في كتف» خلال الاحتفالية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كأكبر حدث خيري في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 60 ألف متطوع من مؤسسات المجتمع المدني والتي تستهدف توزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

أكبر حدث خيري تنموي

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 34 كيانا تنمويا، تمثل كبرى مؤسسات العمل الأهلي بمصر، واصفا المبادرة بأنها أكبر حدث خيري تنموي في تاريخ مصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسعادة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع مصر وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مناشداً جميع مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين من أبناء الشعب المصري بالالتفاف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والمشاركة في توزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، موجها الشكر للمتطوعين وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي.

منظومة الحماية الاجتماعية

وقال محافظ أسيوط، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تعكس مدى اهتمامه بدعم الأسر الاكثر احتياجا ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع المجتمع المدني وجهود الحكومة والقطاع الخاص، تأكيدا على إرادة الشعب الباسل في إظهار قدرته على تحويل المحن إلى منح، لافتا إلى اهتمام الرئيس وإشادته بدور الفتيات الصغيرات ومشاركتهن في تجهيز المساهمات الغذائية بمحافظة أسيوط، وذلك خلال الاحتفالية.