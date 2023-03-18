كشف ملابسات منشور على «فيس بوك» عن سرقة إطارات سيارة بالقاهرة.. وضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر «فيس بوك» يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مستأجرة (لأحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «الفك»، وأضاف بإعادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.