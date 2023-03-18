ضبط 3 متهمين بسرقة طوب «إنترلوك» من شوارع القطامية في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، بشأن قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب «إنترلوك» وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق، مقاول).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.