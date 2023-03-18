قناة القاهرة الإخبارية: انطلاق أعمال الدورة الـ55 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بانطلاق أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، الذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري في تونس، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات العربية.

المتغيرات المُتنامية

وينعكس المؤتمر إيجابًا على منظومة التعليم العالي في جميع الدول العربية؛ لزيادة قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تأتي هذه الاستضافة في ظل الاهتمام بمحور التعليم العالي العربي؛ إيمانًا بأهميته في ظل المتغيرات المُتنامية التي يشهدها العالم في جميع المجالات، ما يُشكّل مسؤولية أكبر للجامعات لإعداد طلاب قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات، إضافة إلى تطوير البحث العلمي الذي أصبح مقياسًا لتطور الدول.

توحيد معايير التعليم والتدريب

كما تسعى هذه الدورة إلى توحيد معايير التعليم والتدريب، وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها؛ الأمر الذي ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرسين والطلاب والإداريين بين الجامعات الأعضاء.

يذكر أن اتحاد الجامعات العربية يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية من مختلف أقطار الوطن العربي.