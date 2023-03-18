رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعليم العالي»: انتظام العمل في الكليات خلال شهر رمضان

كتب:

أحمد أبوضيف
09:49 ص | السبت 18 مارس 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الأهلية و الخاصة، انتظام العمل في الكليات للعام الجامعي الجاري 2023 خلال شهر رمضان، بما يتماشي مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، منوهين إلى أن الكليات ملتزمة بجداول المحاضرات و مواعيد امتحانات الميدتيرم و امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد و الضوابط في هذا الشأن، مؤكدين أنه لاتعديل المناهج الدراسية و المقرارات .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

و اكدت مصادر بوزراة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه لاتوجدي أي تعديل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي و التيرم خلال شهر رمضان 2023، وكذلك المناهج الدراسية، موضحين أن امتحانات الميدتيرم في موعدها المحدد و كذلك مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023.

شهر رمضان 2023

وأكد الدكتور بعداه سرحان، رئيس جامعة المستقبل، و عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ" الوطن"، أن الدرسة خلال شهر رمضان ستكون منتظمة دون تأجيل او تعطيل مع التشديد على تطبيق الإجراءات و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوهاً إلى أن المناهج و المقرارات الدراسي كما هي دون أي محذوفات، و ان مواعيد امتحانات الميدتيرم كما هي في موعدها خلال شهري أبريل ومايو .

 

 

 

اقرأ المزيد:

جامعة القاهرة بطل الموسم الخامس من مسابقة عباقرة الجامعات وتفوز بالكأس

قافلة طبية من جامعة القاهرة لحلايب وشلاتين وأبو رماد

رئيس جامعة القاهرة: مستشفى أبو الريش الياباني يقدم خدمات طبية استثنائية

فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.