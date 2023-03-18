«التعليم العالي»: انتظام العمل في الكليات خلال شهر رمضان

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الأهلية و الخاصة، انتظام العمل في الكليات للعام الجامعي الجاري 2023 خلال شهر رمضان، بما يتماشي مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، منوهين إلى أن الكليات ملتزمة بجداول المحاضرات و مواعيد امتحانات الميدتيرم و امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد و الضوابط في هذا الشأن، مؤكدين أنه لاتعديل المناهج الدراسية و المقرارات .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

و اكدت مصادر بوزراة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه لاتوجدي أي تعديل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي و التيرم خلال شهر رمضان 2023، وكذلك المناهج الدراسية، موضحين أن امتحانات الميدتيرم في موعدها المحدد و كذلك مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023.

شهر رمضان 2023

وأكد الدكتور بعداه سرحان، رئيس جامعة المستقبل، و عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ" الوطن"، أن الدرسة خلال شهر رمضان ستكون منتظمة دون تأجيل او تعطيل مع التشديد على تطبيق الإجراءات و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوهاً إلى أن المناهج و المقرارات الدراسي كما هي دون أي محذوفات، و ان مواعيد امتحانات الميدتيرم كما هي في موعدها خلال شهري أبريل ومايو .