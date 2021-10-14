رئيس اتحاد الجامعات العربية يتفقد انتظام الدراسة في الجامعة البريطانية

أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة ، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالمستوي المتميز، والتقنيات الرائعة، للجامعة البريطانية في مصر، ومدى انتظام أعمال الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021 واستعدادها لمواجهة أزمة تنفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها «سلامة» للجامعة البريطانية بجانب متابعة انتظام الدراسة، لتهنئة الدكتور محمد لطفي، على منصبه الجديد، كرئيس للجامعة البريطانية في مصر، وذلك بحضور الدكتور يحيى بهي الدين، نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا، والدكتور ليزلي كوركسفورد، نائب الرئيس الأول للتعليم والتعلم، وعمداء الكليات.

«سلامة»: تنوع الأدوات ووسائل التعليم تؤدي إلى إيجاد خريجين متميزين

وأكد «سلامة»، أهمية تنوع تخصصات الجامعة، مثل القانون والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة دعم الخريجين الذين لديهم مهارات التعلم الفردية، التي ستساعدهم بشكل فعال علي التميز، والمساهمة في تنمية مصر.

رئيس الجامعة البريطانية: نعمل على التطوير الدائم والمتواصل لإمكانيات الجامعة

وبدوره، رحب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، بالدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، واصطحبه في زيارة لأماكن متنوعة من الجامعة، وبحثا سُبل تعميق التعاون والشراكة بين الجامعة، والشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي.

ووجه «لطفي» الشكر له على اللفتة الطيبة بالتهنئة، مؤكداً على المكانة المتميزة للجامعة البريطانية في مصر، مشيراً إلى أن رسالة الجامعة التعليمة، ترتكز علي عدة محاور، أهمها أن الجامعة مصرية وطنية، بخبرات بريطانية، تُعلي قيم العلم والمعرفة والبحث العلمي المتقدم، وهي في حالة تطوير دائم ومتواصل، يوماً بعدَ يوم، كما تهتم ببناء الشخصية، وإعداد جيلٍ وطني قوي، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لمصرنا الغالية.

وأكد «لطفي»: «أن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في الجامعات المصرية (الخاصة والحكومية) التي بها واحة علمية للعلوم، لاحتضان الأفكار البحثية، وتطويرها، مع الخبرة الصينية، من كبرى الجامعات التكنولوجية، وفيها كذلك 14 مركزاً بحثياً عالمياً، أحدثهم مركز النانو تكنولوجي».