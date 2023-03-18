ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية في مسكن أحد الأشخاص بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية بمسكن أحد الأشخاص بالفيوم.

ضبط 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود

واشتملت المضبوطات على (800000 قطعة ألعاب نارية متنوعة - 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود – جوال بلاستيكى بداخله كمية من خيوط الفتيل – طاحونة حديد كهربائية – ماكينة تقطيع أوراق – 2 ميزان كهربائى – 1000 قطعة من الورق المقوى «جميعها تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية»)، وذلك بمسكن (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم «تبين عدم تواجده»)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزي ومتجرى الألعاب النارية.