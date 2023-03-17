إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «بني سويف - الفيوم»، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب مستقليها.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق بني سويف/ الفيوم بدائرة المركز ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق بني سويف/ الفيوم على الفور وتبينّ إصابة محمود محمد علي، 21 سنة، ومقيم هوارة عدلان، ورجب محمود علي، 23 سنة، ومقيم قرية هوارة بدائرة مركز الفيوم، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لهم لتشخيص إصاباتهما، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.