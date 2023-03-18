«وكيل صحة الشرقية» يتفقد أعمال تطوير مخازن الإمداد الدوائي بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مخازن الإمداد الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حالياً بالمخزن الرئيسي، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التي تمت، ومدى الالتزام بخطة التطوير.

رفع كفاءة مخازن الأدوية بتكلفة 5 ملايين

تفقد وكيل وزارة الصحة المباني المختلفة بالمخزن الإقليمي، وتلاحظ وجود كمية من الكهنة، وكلف مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها، كما تابع الأعمال الإنشائية والترميمات التي تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب 5 ملايين جنيه، دعماً من ميزانية المديرية، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء منها، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمتابعة الخطة التنفيذية، وعمل دراسة هندسية للتأكد من تحمل اللوحات الكهربائية لأي أحمال زائدة بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.

لجنة لمعاينة الحالة الإنشائية للمخازن

يذكر أن الدكتور هشام مسعود قد وجه سابقاً بتشكيل لجنة معاينة من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفا مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.