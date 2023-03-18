حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة تخصصا نشاطهما الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة المقطم بالقاهرة.

حيازة كميات كبيرة من أنواع المواد المخدرة المختلفة

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 12,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بالإضافة إلى مبلغ مالي قرابة مليوني جنيه من متحصلات نشاطهم، وعدد 5 هواتف محمولة، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و387 ألفًا و500 جنيه.

العقوبة القانونية تصل للإعدام

أوضح الخبير القانوني ياسر سيد خلال حديثه مع «الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.