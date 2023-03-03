«الداخلية»: ضبط 340 قضية مواد مخدرة في حملات أمنية موسعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 340 قضية مخدرات

ووفقا لبيان صادر ع وزارة الداخلية ضبط الحملات 340 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 365 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 131 قطعة سلاح ناري بحوزة 105 متهمين، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 74137 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين ارتكبوا 17حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23851 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

ضبط محال خالفت مواعيد الغلق

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 331 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.