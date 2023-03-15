تفاصيل حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من الهيروين في الشروق 

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين في منطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين بحوزتهم المواد المخدرة، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ضبط شخصين بحوزتهما 4 إسطوانات من مخدر الهيروين

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الشروق بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة بالشروق من ضبط شخصين، مقيمين في محافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، و2 هاتف محمول، وذلك أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم.

كما أعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمد حسن، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشار «حسن» إلى أن تحريات ضباط مكافحة المخدرات وسجل نشاط المتهم بارتكاب الواقعة، هو ما يحدد العقوبة، خاصة إذا سبق الحكم عليه في قضايا مشابهة.