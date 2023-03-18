رئيس «نقل النواب»: «كتف في كتف» أكبر مبادرة اجتماعية لضمان الحياة الكريمة للمصريين

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مبادرة «كتف فى كتف»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل خطوة جديدة لاستهداف مساعدة المواطن وضمان «حياة كريمة» للجميع، وهى أيضاً خطوة لتفعيل المشاركة الفعالة للعمل الأهلى والمجتمع المدنى والعمل الخيرى، والتى جاءت بعد مبادرة «حياة كريمة»، أكبر مشروع على مستوى العالم بقيمة تتعدى 700 مليار جنيه.

وقال «عابد»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مبادرة «كتف فى كتف» تُعد الأكبر من نوعها على مستوى مبادرات الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، وهى تفعيل لمفهوم المسئولية المجتمعية.. وإلى نص الحوار:

أهمية المبادرةروح المبادرة التى يقودها الرئيس السيسى بين أفراد الشعب تكشف قدرة المصريين على تحويل المحنة إلى منحة، وأن الشعب يلتف خلف القائد والزعيم فى كل الظروف، وأن الشائعات ومحاولات الفرقة وشق الصف مآلها إلى الفشل والزوال، وأن الرد بالفعل من خلال التحالف الوطنى يؤكد أن الشعب يصطف خلف الزعيم، الذى يقتحم كل الظروف بجسارة وحكمة ويقود سفينة الوطن إلى بر الأمان.

علاء عابد: «التحالف الوطني» نقلة نوعية غير مسبوقة في العمل الأهلي

كيف ترى توقيت إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» وما دلالتها؟

- المبادرة جاءت فى توقيت مهم يضيف لها أهمية وأولوية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لمساعدة 4 ملايين أسرة بدعم غذائى ومادى ومعنوى، وتوزيع كراتين وملابس وفوانيس رمضان على الأطفال، وتُعتبر نموذجاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومثالاً للتكافل والتكاتف المجتمعى لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية والوقوف بجانبهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجه العالم بأسره جرّاء الآثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية، ما يعظِّم من أهميتها وضمان الانتشار والوصول الجغرافى لكل أنحاء الجمهورية، والاعتماد على قواعد بيانات موحدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء الكراتين أو الملابس أو الوجبات، بعدد غير مسبوق من المتطوعين، ما يسهم فى رفع الأعباء عن كاهل الأسر الأوْلى بالرعاية، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، وفى ظل تحديات وظروف وأزمات اقتصادية عالمية، ما يزيد من أهمية المبادرة وزيادة جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى استطاع أن يجمع كل مؤسسات العمل الأهلى والخيرى والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ودعمهم.

كيف ترى حرص الرئيس السيسى على حماية محدودى الدخل؟

- الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية مهموم بالمواطن، ويراه أساس التنمية، ورغم الأحداث المتوالية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على العالم أجمع، فإن الرئيس كان حريصاً على الفئات الأكثر احتياجاً بمد مظلة اجتماعية هى الأكبر من خلال «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، ثم المبادرات الصحية المجانية وزيادة الأجور والمعاشات، وهو ما يعكس حرصه على الفئات الأوْلى بالرعاية والمعنية فى الأساس بمبادرة «كتف فى كتف».

ما دلالة زيادة عدد المتطوعين؟

- زيادة عدد المتطوعين للعمل فى المبادرة تعكس معدن وحرص الشباب المصرى الأصيل، حيث وصلت الأعداد إلى 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومن خارجه، وهو ما يحمل دلالات عديدة، أبرزها أن الشباب والمصريين بشكل عام قادرون على الإنجاز والعطاء وإعلاء روح التكاتف والتعاون ودعم غير القادرين، ورسالة لغير القادر مفادها: «أنت لست وحدك».

ماذا عن جهود الدولة لدعم غير القادرين ومظلة الحماية الاجتماعية؟

- حتى قبل الأزمة الاقتصادية كان الرئيس السيسى حريصاً على الفئات غير القادرة والمواطن الأقل دخلاً، لذلك أصدر توجيهات بزيادة سنوية للمعاشات والأجور ومبادرات اجتماعية ومظلة حماية غير مسبوقة، إضافة إلى الدعم السلعى وبطاقات التموين لغير القادرين منذ عدة سنوات ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، حتى لا يتحمل المواطن البسيط آثار الإصلاح، وتوجيهات الرئيس دائماً من أجل هدف واحد واضح لدعم المواطنين، وأيضاً إطلاق «حياة كريمة» لكل المواطنين حتى فى القرى والنجوع، حيث يتم تنفيذها كمبادرة هى الأكبر فى العالم، ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن.

كيف ترى دور التحالف الوطنى والمجتمع المدنى والأهلى؟

- يمثل التحالف الوطنى نقلة نوعية فى العمل الأهلى مؤخراً لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين مع توحيد جهود كافة المنظمات والجمعيات الأهلية وتنظيم عملها تحت مظلة وطنية واحدة.

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مبادرة «كتف فى كتف»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل خطوة جديدة لاستهداف مساعدة المواطن وضمان «حياة كريمة» للجميع، وهى أيضاً خطوة لتفعيل المشاركة الفعالة للعمل الأهلى والمجتمع المدنى والعمل الخيرى، والتى جاءت بعد مبادرة «حياة كريمة»، أكبر مشروع على مستوى العالم بقيمة تتعدى 700 مليار جنيه.

وقال «عابد»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مبادرة «كتف فى كتف» تُعد الأكبر من نوعها على مستوى مبادرات الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، وهى تفعيل لمفهوم المسئولية المجتمعية.. وإلى نص الحوار:

أهمية المبادرة

روح المبادرة التى يقودها الرئيس السيسى بين أفراد الشعب تكشف قدرة المصريين على تحويل المحنة إلى منحة، وأن الشعب يلتف خلف القائد والزعيم فى كل الظروف، وأن الشائعات ومحاولات الفرقة وشق الصف مآلها إلى الفشل والزوال، وأن الرد بالفعل من خلال التحالف الوطنى يؤكد أن الشعب يصطف خلف الزعيم، الذى يقتحم كل الظروف بجسارة وحكمة ويقود سفينة الوطن إلى بر الأمان.