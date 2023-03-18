محمد فهيم عن دوره في مسلسل عملة نادرة: الجمهور سيتفاعل مع شخصيتي

أعرب الفنان محمد فهيم، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل عملة نادرة بدور «علاء»، برفقة كل من الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان.

وكشف محمد فيهم عن شخصيته في المسلسل، خلال استضافته في برنامج the Insider بالعربي: «كل شخص سيجد نفسه في شخصية علاء، الإنسان مليان مشاعر وصفات كتيرة عمره مابيكون خير طوال الوقت أو شر طول الوقت، الشخصية فيها إنسان من سيشاهد شخصية علاء سيتفاعل معها بشكل تلقائي وهيتأثر بها».

وأضاف: «قبل التصوير كنت بشغل الأغاني الصعيدية لكي أدخل في مود التصوير، لأني أحب أعيش الشخصية والجو الذي أدخل فيه».

أبطال مسلسل عملة نادرة

يشارك في مسلسل عملة نادرة، بجانب الفنانة نيللي كريم عدد من الأبطال المهمين منهم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندي موسي، ويشارك معها زوجها للمرة الأولى هشام عاشور.