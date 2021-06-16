محمد فهيم: تعلمت من الفخراني.. وصلاح نموذج مثالي لأي شاب طموح

قال الفنان محمد فهيم، إنه بدأ عمله الفني في مسرح الجامعة، وحصل على عدة دورات تدريبية من أجل أن يثقل مهارته في التمثيل، لأنه يسعى دائما إلى أن يصدق الشخصية التي يمثلها من أجل إقناع الجمهور بها لأن الممثل الذي يقوم بهذا ينجح ويعيش اسمه حتى بعد وفاته، مثلما فعل الممثل الراحل شارلي شابلن.

وأضاف «فهيم»، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، أن الفنان يحيى الفخراني مدرسة كبيرة وتعلم منه الكثير أثناء عمله معه في مسرحية الملك لير، خاصة أن الفخراني أثنى على أداء فهيم لشخصية القيادي الإخواني سيد قطب.

واستطرد: «محمد صلاح نموذج مثالي لأي شاب عنده طموح، أنا بذاكر تمثيل دائما وأطور مهاراتي وأتعلم الصوتيات ودرست في ورش كتير تمثيل بعدما خلصت الجامعة».

وأوضح الفنان محمد فهيم أنه استغل فترة الحظر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بكتابة كلمات وألحان أغنية الجوكر باللغة الإنجليزية للغناء من شقته في حلوان، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا عندم تم عرضها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

وأكد الفنان محمد فهيم أنه يستعد لكتابة الجزء الثالثة من عمل الآنسة حنفي خاصة أنه يحب الفنان إسماعيل ياسين وكذلك يحب الجمهور أن يشاهد تقليده للفنان الراحل، مشيرًا إلى أن لديه 5 أشقاء وشقيقات «ولدين وأربع بنات»، ويعيش حاليا مع والدته في منطقة حلوان، وهو يحتل رقم أربعة، مؤكدا أن الزواج ليس في خططه حاليا وما زال ينتظر تحقيق بعض النجاحات في الفن لافتا إلى أن الفن يستغرق وقت طويل في العمل، متابعا: «أنا حبيت 3 مرات ومش بعترف بالحب إلا بعد فترة طويلة، كان منهم زميلات في العمل بس اكتشفت أن الطباع مختلفة».