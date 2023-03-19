خريطة فصل التيار الكهربائي عن 7 مراكز بكفر الشيخ للصيانة اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدد من القرى والمناطق بـ7 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً، لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأكد قطاع الكهرباء أن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم، هي «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها» بمركز مطوبس، وقرى «المنصور 69، و17، و16، و15، و14» بمركز الحامول، و«الرملة وتوابعها» بمركز كفر الشيخ، و«الحماد، وعميرة» بمركز بلطيم، وقرى «الربع» بمركز البرلس، و«الصافية وتوابعها» بمركز دسوق، و«لاصفير، والبحيري» بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.