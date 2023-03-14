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خريطة فصل التيار الكهربائي في 7 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

شيماء دراز
10:42 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

تشهد عدة مدن وقرى في 7 محافظات انقطاع التيار الكهربائي غدا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي بالمدن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا، ومواعيد قطع الكهرباء وعودتها.

الدقهلية: مدن الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وكوم النور وتمي الأمديد وطلخا، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

دمياط: مدن كفر سعد والزرقا والشعراء، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: مدن قلين وجنوب دسوق وسيدي سالم وقرى الحامول وفوة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

القليوبية: قرى مدينة بنها من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

المنوفية: قطع الكهرباء عن مدينتي الباجور وأشمون من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهرا.

البحر الأحمر: فصل الكهرباء عن مدينة الغردقة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

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بقلم شيماء دراز