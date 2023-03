تفاصيل زلزال الإكوادور: هزتان أرضيتان.. ومقتل وإصابة 139 شخصا

ضرب زلزالان بقوة 6.5 و4.8 درجةعلى مقياس ريختر جنوب الإكوادور الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 126 آخرين، وتدمير مبان، في أول زلزال يسفر عن قتلى بعد زلزال تركيا المدمر في 6 فبراير الماضي.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالي الإكوادور ضرب قرب بلدة «بالاو الجنوبية» وكان عمقه أكثر من 65 كيلومترا، مشيرة إلى أن من المحتمل وقوع إصابات كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت إدارة الاتصالات، أن زلزالي الإكوادور، أسفر عن مقتل 11 شخصًا في إقليم «إل أورو»، وتوفي شخصين اثنيين في «أزواي» بمجتمع الانديز في «كوينكا» إحدى أكبر مدن البلاد، المدينة التاريخية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة لمواقع التراث العالمي.

وكانت السلطات الإكوادورية، قالت في وقت سابق، إن 3 على الأقل من الضحايا في «إل أورو» لقوا مصرعهم جراء سقوط برج كاميرا مراقبة، فيما لقى الشخص في «أزواي»، مصرعه عندما انهار جدار على سيارة، فيما أشارت الرئاسة، أن المصابين يعالجون في المستشفيات.

