تفاصيل زلزال الإكوادور: هزتان أرضيتان.. ومقتل وإصابة 139 شخصا

ضرب زلزالان بقوة 6.5 و4.8 درجةعلى مقياس ريختر جنوب الإكوادور الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 126 آخرين، وتدمير مبان، في أول زلزال يسفر عن قتلى بعد زلزال تركيا المدمر في 6 فبراير الماضي.

زلزال الإكوادور ضرب قرب «بالاو الجنوبية»

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالي الإكوادور ضرب قرب بلدة «بالاو الجنوبية» وكان عمقه أكثر من 65 كيلومترا، مشيرة إلى أن من المحتمل وقوع إصابات كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

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Este momento en el centro histórico se acaba de desplomar una pared aplastando a transeúntes y autos por el sismo de 6.5 en ecuador pic.twitter.com/apPjHgUuRp — Harvey966 (@oniomerch) March 18, 2023

وأوضحت إدارة الاتصالات، أن زلزالي الإكوادور، أسفر عن مقتل 11 شخصًا في إقليم «إل أورو»، وتوفي شخصين اثنيين في «أزواي» بمجتمع الانديز في «كوينكا» إحدى أكبر مدن البلاد، المدينة التاريخية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة لمواقع التراث العالمي.

رئاسة الإكوادور: المصابون يعالجون في المستشفيات

وكانت السلطات الإكوادورية، قالت في وقت سابق، إن 3 على الأقل من الضحايا في «إل أورو» لقوا مصرعهم جراء سقوط برج كاميرا مراقبة، فيما لقى الشخص في «أزواي»، مصرعه عندما انهار جدار على سيارة، فيما أشارت الرئاسة، أن المصابين يعالجون في المستشفيات.

A house collapses in the Historic Center of #Cuenca, Ecuador, after the strong 6.9 #earthquake . pic.twitter.com/xUxR8cdVTI — Global News (@YvesUitGent) March 18, 2023

وسجلت السلطات في مدينة «جواياكيل» الواقعة على بعد نحو 270 كيلومتر جنوب غرب عاصمة البلاد «كيتو»، صدوعا في مبان ومنازل فضلا عن انهيار بعض الجدران، جراء زلزالي الإكوادور.

وتضررت العديد من المنازل في ماتشالا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إكوادورية. وتداول مغردون فيديو، لتحطم جدار في المركز التاريخي لـ«كوينكا» جراء زلزالي الإكوادور، ما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمرت السلطات، بغلق 3 أنفاق على خلفية زلزالي الإكوادور، فيما لا يزال مطاري «جواياكيل» و«كوينكا» يعملان. وقالت خدمة «الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية، إن لا يوجد تحذير من موجات المد العاتية «تسونامي».