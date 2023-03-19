بوتين يزور ماريوبول والمناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا

قام فلاديمير بوتين رئيس روسيا برحلة عمل إلى «ماريوبول» جنوب شرق أوكرانيا، وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي قام بزيارة عمل إلى المدينة بـ«مقاطعة دونيتسك»، متفقدا ساحل ماريوبول ومبنى المسرح.

وكانت «موسكو»، أعلنت في 2022 على إثر استفتاء ضم «دونيتسك»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب 3 مناطق أخرى «لوجانسك، زابوريجيا، خيرسون».

بوتين يتجول في سيارة

وسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى «ماريوبول» بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في «روستوف»

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية «الكرملين»، إن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أبلغ بوتين، التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وعقد بوتين، اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في «روستوف»، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وعدد من القادة العسكريين.