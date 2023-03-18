بوتين يصل إلى القرم في زيارة مفاجئة: قاد سيارته بنفسه «فيديو»

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، حسبما أعلن التلفزيون الروسي العام.

وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفقًا لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية.

بويتن يعرف كيف يصنع مفاجأة

وكتب رازوجاييف على تلجرام «يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة».

وأكد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.

قاد سيارته بنفسه

وأضاف رازوجاييف «لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها».

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى القرم كانت في عام 2020.

ضم شبة جزيرة القرم

وتقول روسيا إنها ضمت القرم إلى أراضيها بناءً على استفتاء شارك فيه السكان وأيدوا الانضمام إليها في مارس 2014.

لكن كييف ومعها دول الغرب رفضت الاعتراف بهذا الاستفتاء معتبرة أنه كان باطلا.