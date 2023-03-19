تفاصيل مصرع شخص أثناء العمل في مدرسة تحت الإنشاء بسوهاج

لقي عامل عشريني مصرعه أسفل أنقاض انهيار حفر عليه أثناء قيامه بالعمل بمدرسة تحت الإنشاء بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، والتي صرحت بدفن الجثة.

وفاة شخص أثناء عمله

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوفاة عامل أنهارت عليه كمية من الأتربة، ما أدى لوفاته، وتم نقل جثته للمستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، وصول «كريم ا ع ع» 24 عاما، عامل بأجر، ويقيم دائرة مركز طهطا، جثة هامدة للمستشفى المركزي.

وبسؤال «محمد ن ع م»، 31 عاما، رئيس عمال بشركة خاصة، ويقيم دائرة مركز جهينة، كشف أنه أثناء عمل المتوفى المذكور في أعمال بناء بمبنى تحت الإنشاء بناحية مشطا دائرة المركز، انهارت عليه كمية من الأتربة ما أدى لوفاته.

الوفاة بسبب الاختناق

وبسؤال خال المتوفى «محمد ع م ا»، 49 عاما، صاحب محل ملابسن ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.