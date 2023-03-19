«الدستورية الكويتية» تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، في جلستها اليوم، ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية في منطوق الحكم إبطال علمية الانتخاب التي جرّت برمّتها في الخمس دوائر، خلال سبتمبر الماضي، وبعدم صحة عضوية من تم إعلان فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

كانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الماضي، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في التاسع عشر من الشهر ذاته.