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سيول من الأمطار وانهيارات أرضية.. ماذا يحدث في الكويت؟ «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
08:45 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
أمطار غزيرة بالكويت

أمطار غزيرة بالكويت

شهدت مناطق مختلفة من أنحاء الكويت، صباح اليوم أمطار غزيرة، إذ توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقسا مليئا بالبرودة وغائم جزئيا، مع وجود فرصة الأمطار متفرقة وتكون رعدية أحيانًا مع انخفاض في الرؤية الأفقية.

غلق الطرق الداخلية والرئيسية 

وذكر المهندس أحمد صالح، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة في الكويت، أن الأمطار تسببت في انهيار أرضي بالطريق القادم من طريق ميناء عبدالله النفطي، ومنطقة الشعبية بالكويت، ويقوم فريق الطوارئ التابع لهيئة العامة للطرق والنقل البري التعامل مع الانهيار الأرضي.

وأضاف أن فريق الطوارئ جرى تسوير الموقع، ووضع علامات تحذيرية لحماية رواد الطريق والحفاظ على سلامتهم لحين التعامل مع الهبوط، وأغلق الطرق الداخلية و الرئيسية. 

متابعة دورية لمنع حدوث أي أضرار قد تنجم عنها المطر

وأشار إلى أن هناك متابعة لحالة المطر من قبل  الدكتورة أماني بوقماز، وزيرة الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووكيلة الوزراء مي المسعد وجميع القياديين في القطاعات المعنية بالوزارة لمنع حدوث أي أضرار قد تنجم عنها المطر بسبب تجمعات المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى، منوها إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذه الحالة المطرية الاستثنائية. 

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