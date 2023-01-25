الكويت تتيح رابط التسجيل للحصول على تأشيرة حج 2023 للمواطنين والمقيمين

كشفت وزارة الأوقاف بدولة الكويت، عن موعد وطريقة التسجيل في تأشيرة الحج للعام الحالي 2023 ميلاديا و1444 هجريا والذي سيكون بداية من الأحد المقبل حتى 27 فبراير المقبل.

الأشخاص الذين يستطيعون التقديم على تأشيرة الحج من الكويت

وذكرت وزارة الأوقاف الكويتية بحسب وسائل إعلام كويتية، أن المواطنين والمقيمين من الأجانب في الكويت، يمكنهم التسجيل لأداء فريضة الحج في الأوقات المحددة عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي يمكن الدخول عليه من هنا.

إمكانية حصول المقيمين بشكل غير شرعي في الكويت على تأشيرة الحج

وكشفت وزارة الأوقاف أن الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الكويت، أيضا يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة الحج ولكن عبر منصة خاصة يجرى إعلانها خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا يشترط موافقة السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وبينت الوزارة إلى أنه يجرى إخضاع المواطنين الذي لم يحجوا من قبل في السنوات الماضية إلى الفرز، بعد نهاية التسجيل في التأشيرة، وبعدها يجرى استكمال التسجيل عقب تسجيل الحصول على الموافقة النهائي.ة

تعليق وزير الحج السعودي بشأن تأشيرة الحج

بدوره خرج وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، ليشير إلى السعودية ستعمل على استقبال مليوني حاج هذا العام مع رفع القيود المعمول بها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي خلال زيارته الجزائر ليشير إلى أن الإجراءات يجرى تسهيلها وتطوير التشريعات، لتمكين أكبر عدد من المسلمين لزيارة الأماكن المقدسة.

تأشيرة الحج من الكويت

وينص قرار وزير الأوقاف الكويتية بقيادة الوزير، عبدالعزيز الماجد علي، بحسب ‎قرارا وزاريا رقم 28 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.

أولا: يضاف إلى الباب الأول الأحكام العامة، بند التعاريف الآتي:

التسجيل المركزي المفتوح: نظام مركزي إلكتروني لدى وزارة الأوقاف يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته في التسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقا للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (26) م من اللائحة النص الآتي: «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة للكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلبا بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت جميع الشروط والإجراءات وفقا لنظام التسجيل المركزي المفتوح على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة 50 حاجا.

ويحدد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملا العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة، وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العدد وهو 50 حاجا يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها، كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج الكويت، تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.