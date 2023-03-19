ندوات ورحلات تثقيفية لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة رفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تساهم في ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة القومية العربية

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة نرمين عوض الله، مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، إلى استمرار فعاليات برنامج تنمية الوعي الأثري لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة بمشاركة نخبة من مفتشي آثار الوجه البحري، وذلك من خلال تنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الأثرية لطلاب المدارس.

وجرى تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة القومية العربية الخاصة بالزقازيق، بمناسبة احتفالات عيد الأم ويوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، ويهدف إلى الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما أن يوم المرأة العالمي يُعد بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مساواة وتمكين المرأة.

تنظيم رحلات تثقيفية

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أنه تم تنظيم رحلة تثقيفية وتعليمية لمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق، وبلغ عدد الطالبات الحاضرات 100 طالبة، وأعربت طالبات المدرسة عن سعادتهن بهذا البرنامج.

وأوضحت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الهدف من البرنامج هو توعية طلاب المدارس بأهمية المواقع الأثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم، مشيرة إلى أنه يتم عمل برامج توعوية بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.