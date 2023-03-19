اليابان تبدأ أعمال تفريغ المياه الملوثة نوويًا في «فوكوشيما»

بدأت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية اليابانية، تشغيل المعدات اللازمة لخطة تفريغ المياه الملوثة بالمواد النووية لأول مرة كمقدمة لإطلاق مياه الصرف النهائي في المحيط.

ضرر بيئي محتمل

وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، حذر الخبراء من أنه على الرغم من الانتقادات المتزايدة من الداخل والخارج، فمن المرجح أن تتمسك اليابان بخطة التفريغ، ومع ذلك، فقد أغفلت اليابان التكلفة طويلة الأمد الناجمة عن خطة الإغراق والتي ستكون أثقل بكثير، وستلحق ضررا كبيرا وخاصة المناطق المحيطة به، ما يهدد بفقدانها مصداقيتها كقوة عالمية صديقة للبيئة، ما قد يضر بشكل كبير بصورتها الدولية.

المعدات اجتازت مرحلة الفحص

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام يابانية، أن المعدات المستخدمة في العملية قد اجتازت مرحلة الفحص من قبل هيئة الرقابة النووية اليابانية يوم الأربعاء الماضي وبدأت أول عملية لها أمس الأول، وتتضمن العملية تقليب مياه الصرف المشعة أولا وتجانس تركيز المواد المشعة، وبعد ذلك ستقوم المعدات بقياس ما إذا كان هناك مواد أخرى بخلاف عنصر «التريتيوم» أقل من القيمة القياسية، وهو إجراء قد يستغرق حوالي شهرين.

وكانت الحكومة اليابانية قد أكدت في يناير الماضي، أن اليابان ستبدأ في إلقاء أكثر من مليون طن من المياه المعالجة بالإشعاع الناتج عن مفاعل فوكوشيما في المحيط الهادئ في الربيع أو الصيف هذا العام، على الرغم من المعارضة القوية من داخل البلاد، ودول الجوار.