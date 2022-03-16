صفارات الإنذار تدوي في محطة فوكوشيما 1 اليابانية بعد الزلزال

دوت صفارات الإنذار من الحرائق في محطة فوكوشيما 1 النووية اليابانية، اليوم، بعد زلزال ضرب شمال شرق اليابان، وذلك حسبما أفادت الجهة المنظمة للمحطات النووية في اليابان.

تشغيل الإنذار في غرفة الماكينات التابعة للمفاعل الخامس

وأشارت الشركة المنظمة لـ المحطات النووية في اليابان، إلى أن تشغيل الإنذار تم في غرفة الماكينات التابعة للمفاعل الخامس من محطة فوكوشيما 1 النووية اليابانية المتضررة بسبب زلزال كارثي ضرب المنطقة قبل 10 سنوات.

وكشفت الشركة المنظمة لـ المحطات النووية في اليابان عن أن الخبراء يقومون بفحص المكان، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي.

وأفادت الهيئة الرئيسية للأرصاد الجوية في اليابان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7,3 درجة ضرب شمال شرق اليابان قرب مدينة فوكوشيما في الساعة 17:36، وذلك على عمق 60 كم تحت الأرض.

الزلزال وقع شمال وشرق اليابان.. ولا ضحايا حتى الآن

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن السكان شعروا بهزات أرضية في مدن شمال وشمال شرق اليابان، كما شعروا بهزات أيضا في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو دمار حتى الآن، فيما كشفت وكالة كيودو الإخبارية أن أجهزة المطافئ في مدينة فوكوشيما تتلقى بلاغات عن وقوع حالات إصابة عديدة، بحسب الوكالة.