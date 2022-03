قصة مدينة «فوكوشيما» اليابانية بين تسونامي 2011 وزلزال اليوم

ليلة بلا نوم قضاها سكان فوكوشيما ومياغي، بعد أن ضربهما زلزال بقوة 7.4 ريختر، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني مواطن ياباني، وأعاد إلى الأذهان مرة أخرى، التسونامي الذي ضرب اليابان عام 2011، وكانت المحافظتين من أكثر الأماكن تضررًا حينها.

الزلزال الذي ضرب فوكوشيما ومياغي في شمال البلاد، جعل الحكومة اليابانية تسرع في اتخاذ بعض الإجراءات خوفًا من تكرار حادث انهيار مبني مفاعل محطة فوكوشيما النووية، الذي وقع عام 2011 إثر التسونامي الشهير الذي ضرب السواحل الشمالية لليابان وقتها، ونتج عنه تسرب إشعاعي مازالت آثاره موجودة حتى الآن.

ونقلت «سكاي نيوز» عربية، تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين، صباح اليوم، بأن الزلزال أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينما وصل عدد الإصابات إلى 107 أشخاص، مشيرًا إلى أنه جار التحقيق للتأكد من سبب الوفاة.

A powerful #earthquake has hit north-east #Japan, cutting power to two million homes and prompting a tsunami advisory for parts of the coast. The magnitude 7.3 tremor struck the same region where a major quake triggered the Fukushima nuclear disaster, 11 years ago. pic.twitter.com/rUNQ1LpNfq