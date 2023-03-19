الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، أنّ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

ويرافق الرئيس السوري، وفد يضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، ووزير شؤون رئاسة بسوريا، منصور عزام، ووزير الإعلام، الدكتور بطرس حلاق، ومعاون وزير الخارجية، الدكتور أيمن سوسان، والقائم بأعمال سفارة سوريا لدى الإمارات، الدكتور غسان عباس.