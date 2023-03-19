«إسرائيل وأفريقيا.. مصالح ومواقف».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدي، كتاب «إسرائيل وأفريقيا.. مصالح ومواقف»، للدكتور أحمد السيد عبد الرازق، وتقديم السفير محمد العرابي.

يتناول الكتاب دراسة مفهوم السلوك التصويتي كونه أحد المؤشرات الدالة على توجهات السياسة الخارجية للدول، وسعى إلى تحليل السلوك التصويتي لدول أفريقيا جنوب الصحراء على القضايا الإسرائيلية المطروحة في الأمم المتحدة لتحديد مدى الاتساق أو التباين التصويتي للدولة والاستدلال على مدى توافق سياستها مع إرادة وسياسات الدول الكبرى الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتم تقسيم الكتاب إلى 4 فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول التحليل النظري للسلوك التصويتي للدول في المنظمات الدولية، من خلال تحديد مفهوم السلوك التصويتي وأنماطه، وتطرق إلى استعراض المحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر في السلوك التصويتي للدولة، مع التركيز على دراسة قواعد التصويت في المنظمات الدولية بالتطبيق على حالة الأمم المتحدة.

الكتاب يتناول أهم قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا المؤثرة في المصالح الإسرائيلية

أما الفصل الثاني فتناول أهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن العديد من القضايا التي تؤثر في المصالح الإسرائيلية، من خلال تحليل أهم القضايا المثارة بشأن إسرائيل في إطار الأمم المتحدة، بداية من قضايا الاعتراف الدولي بإسرائيل، مرورًا بقضية البرنامج النووي الإسرائيلي ومدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية، وأخيرًا استعراض الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل في العديد من القضايا.

وتطرق الفصل الثالث إلى دراسة العديد من القرارات المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكيفية تعاطي أجهزة الأمم المتحدة مع تلك الممارسات من خلال عرض القرارات ومشروعات القرارات للتصويت، ومن ثم تحليل السلوك التصويتي للدول، ولا سيما دول جنوب الصحراء الأفريقية على تلك القرارات.

وتناول الفصل الرابع العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة كونه أحد العوامل المفسرة لوضعها الحالي، كما استعرض بعض القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة في المصالح الإسرائيلية، وكذلك تطور العلاقات الإسرائيلية الغربية في إطار الأمم المتحدة، وتطرقت الدراسة إلى تطبيق الأطر النظرية المعروضة في الفصل الأول على متغيري الدراسة من خلال دراسة محددات السلوك التصويتي لدول أفريقيا جنوب الصحراء بتحليل العلاقات الإسرائيلية الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي، وكيفية توظيف القوة الذكية للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا من أجل تكوين تكتلات تصويتية في إطار القضايا المطروحة في الأمم المتحدة.

وانتهى الكتاب بخاتمة تتضمن أبرز النتائج بالإضافة إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.