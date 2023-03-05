هيئة الكتاب تحتفل بالشاعر أحمد سويلم غدا

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، احتفالية بثمانينية الشاعر الكبير أحمد سويلم، حيث ينظم المركز الدولي للكتاب في الخامسة من مساء الاثنين 6 مارس، أمسية بشأن تجربة الشاعر ويوقع فيها بعض إصداراته عن الهيئة، يشارك في الأمسية الناقدان الدكتور أحمد فؤاد والدكتور أحمد عفيفي ويديرها الدكتور رضا عطية الناقد الأدبي.

معلومات عن أحمد سويلم

وأحمد سويلم مولود في كفر الشيخ، وحصل على بكالوريوس التجارة 1966م، وهو يعمل مديرا للنشر في دار المعارف وأستاذا غير متفرغ لمادة أدب الأطفال في جامعة حلوان، وهو عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين.

أصدر عشرات الكتب بين الأعمال الشعرية والنقدية والدراسات الأدبية، ومن بينها دواوين: «القلب الحائر (1967)، الخروج إلى النهر (1980)، الزمان العصي 1995، مرافئ الظمأ 2020» وغيرها.

جوائز حصل عليها أحمد سويلم

حصل على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 1989، والدكتوراه الفخرية في الآداب من الأكاديمية العالمية للثقافة والفنون 1990، وجائزة كافافيس 1992، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2006، وجائزة الدولة التقديرية في 2015.